Atletica, Roma Sprint Festival oggi: orari, programma, tv. Presenti Jacobs, Tortu e Dosso

Si gareggia quest’oggi a Roma all’interno del Roma Sprint Festival, che vede al via alcuni dei maggiori interpreti della velocità italiana. Un appuntamento che arriva in una giornata già sportivamente ricca per la Capitale.

E oggi, in terra romana, arrivano anche le superstar che, a vario titolo, negli ultimi anno hanno raccolto a ragion di risultati le prime pagine di tutta l’Italia. Marcell Jacobs sarà di scena nei 100 metri (e ci saranno avversari importanti), come pure sarà in gara Zaynab Dosso dopo il record italiano abbassato e gli 11 secondi ormai a portata di mano (ma, in questo caso, sarà impegnata nei 200 metri). Ci sarà anche Filippo Tortu, atteso anch’egli sui 200 metri.

Il Roma Sprint Festival andrà in scena oggi dalle 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROMA SPRINT FESTIVAL OGGI

Sabato 18 maggio

18:00 200m donne con Zaynab Dosso

18:10 200m uomini con Filippo Tortu

18:20 400m donne

18:30 400m uomini

18:40 100m donne

18:50 100m uomini con Marcell Jacobs

PROGRAMMA ROMA SPRINT FESTIVAL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport