Chi affronterà Jacobs oggi al Roma Sprint Festival: duello imperdibile con Chituru Ali

Marcell Jacobs correrà i 100 metri al Roma Sprint Festival, evento che andrà in scena oggi pomeriggio allo Stadio dei Marmi. Il Campione Olimpico scenderà in pista alle ore 18.55 per affrontare la sua seconda uscita stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 poche settimane fa a Jacksonville. Il velocista lombardo, apparso in grande forma anche durante le recenti World Relays, vuole testare ulteriormente la propria condizione fisica e cercherà di offrire una prestazione degna di nota.

Il Messia dell’atletica tricolore si era distinto sul lanciato nella gara disputata negli USA e aveva impressionato sul rettilineo ai Mondiali di staffette, dunque ce lo aspettiamo ancora più pimpante e in crescita in vista degli ormai imminenti Europei di Roma e, soprattutto, delle Olimpiadi di Parigi 2024. Non sarà un semplice test per Marcell Jacobs, visto che dovrà fare i conti con una concorrenza di primo piano e che sicuramente lo stimolerà.

L’azzurro sarà infatti chiamato a fronteggiare Chituru Ali. Il velocista comasco si è scatenato un paio di settimane fa a Dubai, correndo un rilevante 10.06 e diventando il quarto italiano più veloce di sempre: il colosso di due metri si migliorerà ulteriormente nel confronto diretto con il Campione Olimpico? Si preannuncia un confronto davvero imperdibile e molto avvincente, al momento il meglio che l’atletica italiana può proporre sui 100 metri. Gli altri avversari non sono dello stesso rango: Matteo Melluzzo, Yupun Abeykoon, Andrea Federici, Arnaldo Romero Crespo.