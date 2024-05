Atletica, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo sul podio in Diamond League. Attacco al record italiano

Roberta Bruni ha conquistato un bel secondo posto nella tappa di Diamond League andata in scena a Marrakech (Marocco). La romana si è distinta nel massimo circuito internazionale itinerante, meritandosi la piazza d’onore nella gara di salto con l’asta grazie al balzo da 4.65 metri firmato al secondo tentativo.

L’azzurra ha poi deciso di passare il 4.73 e di presentarsi direttamente alla quota di 4.78, che se superata le avrebbe garantito di migliorare di cinque centimetri il suo record italiano. La 30enne ha sbagliato il primo assalto e ha poi deciso di ritirarsi.

La svizzera Angelica Moser ha vinto la gara valicando 4.73 alla terza prova, ma era già in testa alla classifica con il 4.65 alla seconda visto che annoverava un errore complessivo in meno rispetto a Roberta Bruni (la laziale è incappata in una sbavatura a 4.45). Si tratta di un buon riscontro per la nostra portacolori, che ha ritoccato di quattro centimetri il proprio primato stagionale.

Terzo posto per Elisa Molinarolo. La veneta ha superato 4.55 metri al primo tentativo, incrementando di quindici centimetri lo stagionale prima di incappare in tre sbagli a 4.65. La nostra portacolori ha condiviso il gradino più basso del podio con la fuoriclasse greca Aikaterini Stefanidi, precedendo la francese Alix Dehaynain (4.45) e la spenta slovena Tina Sutej (4.45).