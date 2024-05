Atletica, Marcell Jacobs torna in gara già tra 2 giorni! Programma Diamond League Oslo, orari e dove vederlo in tv

Marcell Jacobs ha scelto Oslo come ultimo test agonistico sui 100 metri in vista dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera a Roma (7-12 giugno). Il Campione Olimpico in carica, impegnato quest’oggi al Golden Spike di Ostrava, tornerà in gara dunque già tra due giorni nella serata di giovedì 30 maggio in occasione della sesta tappa stagionale della Diamond League.

Nella capitale norvegese lo sprinter azzurro si confronterà con avversari di alto livello già capaci di scendere in stagione sotto i 10 secondi come il britannico Jeremiah Azu (9.97) e l’americano Brandon Hicklin (9.94), mentre tutti gli altri hanno comunque corso almeno una volta in carriera sub-10″: i giamaicani Rohan Watson e Yohan Blake, il camerunense Emmanuel Eseme, il sudafricano Akani Simbine ed il giapponese Sani Brown.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs sui 100 metri a Oslo per la Diamond League. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A OSLO

Giovedì 30 maggio

Ore 21.04 Marcell Jacobs sui 100 metri a Oslo

COME VEDERE JACOBS A OSLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.