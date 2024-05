Atletica, Marcell Jacobs di scena a Ostrava per avvicinare i 10 secondi netti: sfida stellare con De Grasse

Marcell Jacobs sarà uno degli osservati speciali al Meeting di Ostrava 2024, tappa Gold del World Continental Tour di atletica leggera in programma martedì 28 maggio. Il Campione Olimpico in carica dei 100 metri e della 4×100 si appresta a disputare la terza gara stagionale a livello individuale, dopo il 10.11 di Jacksonville ed il recente 10.07 di Roma.

Lo sprinter lombardo, che ha contribuito alla qualificazione olimpica della staffetta azzurra 4×100 in occasione delle World Relays di inizio mese a Nassau, proverà ad alzare l’asticella in Repubblica Ceca con l’obiettivo di avvicinare (o abbattere) i dieci secondi netti in vista dei Campionati Europei casalinghi a Roma. A Ostrava si preannuncia un test importante, per poi tornare in pista il 30 maggio a Oslo per l’ultima gara ufficiale prima della rassegna continentale.

Jacobs, ancora alla ricerca delle giuste sensazioni soprattutto in uscita dai blocchi di partenza, si confronterà a Ostrava soprattutto con il fuoriclasse canadese Andre De Grasse, Campione Olimpico in carica dei 200 metri, che più tardi nel corso delle serata si cimenterà anche nel suo amato mezzo giro di pista.

L’azzurro avrà modo di rifarsi della sconfitta rimediata per un’incollatura a Jacksonville un mese fa, ma saranno della partita anche il temibile britannico Reece Prescod (duello che potrà riproporsi anche nella finale degli Europei), l’americano Trayvon Brommell ed il giamaicano Ryiem Forde.