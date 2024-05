Atletica, Lorenzo Simonelli a Rieti sui 110 ostacoli per l’ultimo test in vista degli Europei

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno. Lorenzo Simonelli, uno dei protagonisti più attesi della delegazione azzurra, sarà di scena sabato 1° giugno sulla nuova pista dello stadio Guidobaldi di Rieti nei 110 ostacoli per un ultimo test agonistico in preparazione della rassegna continentale casalinga.

Il neo primatista nazionale dei 110hs, grazie al fantastico 13.21 di sabato scorso a Nancy con cui ha limato di 6 centesimi il precedente record italiano (Paolo Dal Molin 13.27 nel 2021), si è portato al secondo posto delle liste europee del 2024 avvicinandosi ad un solo centesimo dal 13.20 corso due volte nelle ultime due settimane dal belga Michael Obasuyi.

Simonelli, medaglia d’argento agli ultimi Mondiali Indoor di Glasgow (con il primato tricolore di 7.43 nei 60hs), proverà a consolidare il suo percorso di crescita verso gli Europei di Roma e soprattutto i Giochi Olimpici di Parigi. L’ostacolista capitolino gareggerà dunque nella città sabina, nel giorno del suo 22° compleanno, in occasione dei Campionati Regionali Assoluti.