Atletica, Kenneth Bednarek straripante: tempo superbo sui 200, rasenta la top-10 all-time. World lead, Lindsey ko

Kenneth Bednarek ha firmato di forza la miglior prestazione mondiale stagionale sui 200 metri, correndo un eccellente 19.67 (1,7 m/s di vento a favore) in occasione della terza tappa di Diamond League andata in scena a Doha (Qatar). Lo statunitense ha ritoccato di quattro centesimi la vecchia world lead siglata dal connazionale Courtney Lindsey lo scorso 20 aprile a Nairobi, battendolo in maniera perentoria in questa uscita del massimo circuito internazionale itinerante (20.01).

La medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e secondo ai Mondiali 2022, reduce dalla vittoria con la 4×100 alle World Relays, ha migliorato di un centesimo il proprio personale vecchio di tre anni. Il 25enne è scattato brillantemente, ha pennellato una bella curva e poi è andato via in scioltezza sul rettilineo, giungendo pimpante sulla linea del traguardo e diventando il 14mo atleta della storia sul mezzo giro di pista.

La top-10 della storia è chiusa dal canadese Andrè De Grasse con 19.62. Kenneth Bednarek si candida a essere il grande rivale di Noah Lyles alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia un duello tutto a stelle e strisce in questa specialità, con Lindsey alla finestra e desideroso di riscattarsi dopo la prova odierna, sottotono rispetto agli ultimi precedenti.