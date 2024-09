Quanti soldi ha guadagnato Larissa Iapichino con la vittoria in Diamond League? Premio e assegno sfizioso

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato le finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La fuoriclasse toscana si è resa protagonista di un bel balzo da 6.80 metri al secondo tentativo e ha fatto scacco matto, battendo due avversarie di rilievo come le statunitensi Monae’ Nichols e Jasmine Moore. Splendido sigillo per l’azzurra, che era al rientro in gara a un mese di distanza dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La 22enne si è imposta per la prima volta in carriera negli atti conclusivi della prestigiosa competizione, diventando la quarta italiana a imporsi dopo Gianmarco Tamberi (2021, 2022, 2024), Andy Diaz (2023) e Leonardo Fabbri (2024). Si tratta di una splendida ciliegina sulla torta in questa annata agonistica, dove la nostra portacolori è riuscita a mettersi al collo la medaglia d’argento agli Europei di Roma con lo stagionale di 6.94 metri.

La nostra portacolori ha così conquistato il diamantone: l’iconico trofeo che viene consegnato ai vincitori delle finali ha preso il via della casa della figlia di Fiona May e Gianni Iapichino. Il sigillo a Bruxelles ha portato in dote anche un gradito premio in denaro: quanti soldi ha guadagnato Larissa Iapichino vincendo la Diamond League? L’assegno è pari da 30.000 dollari statunitensi (circa 27.000 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO IAPICHINO VINCENDO LA DIAMOND LEAGUE?

30.000 dollari statunitensi (circa 27.000 euro).