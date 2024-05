Atletica, Elisa Valensin sfreccia sui 200 e accarezza il record di Kaddari. Osakue solida, Lambrughi in crescita

Domenica riservata alle prove regionali dei Campionati Italiani Societari, in giro per tutto lo Stivale. Daisy Osakue si conferma in buona forma, lanciando il disco a 61.86 metri in quel di Mondovì (in provincia di Cuneo). La piemontese, primatista italiana con 64.57, è tornata in gara dopo il 63.48 siglato a Crema settimana scorsa, facendo capire di avere trovato una bella stabilità di rendimento lungo il cammino di avvicinamento agli Europei di Roma (7-12 giugno) e alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Elisa Valensin si è distinta a Bergamo, sfrecciando in 23.49 (0,5 m/s di vento contrario) sui 200 metri, sfiorando il record italiano under 18 che Dalia Kaddari detiene dal 2018 con 23.72. La portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter riscrive il personale di 23.63 dell’anno scorso diventando la quarta azzurra under 20 di sempre.

Mario Lambrughi è apparso in crescita a Nembro (in provincia di Bergamo), correndo i 400 ostacoli in 49.65 e migliorando così il 50.29 di fine aprile a Huelva. A Lucca si è messo in evidenza Gianluca Picchiottino, che ha marciato sui 10.000 metri in 39:26.59. A Rieti nei 200 metri il cingalese Yupun Abeykoon con 20.60 (-0.3) precede Marco Ricci (21.04) e Riccardo Meli (21.27).