Arrampicata sportiva, scattano le Olympic Qualifier Series: Camilla Moroni terza nelle qualifiche del boulder

A Shanghai (Cina) è iniziato il primo atto delle Olympic Qualifier Series, l’appuntamento su due atti (il secondo si disputerà tra un mese a Budapest) che assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto concerne l’arrampicata sportiva. Ad alzare il sipario sono state le qualifiche del boulder, i cui risultati si sommeranno con quelli del turno preliminare del lead per determinare i venti atleti che prenderanno parte alle semifinali.

Camilla Moroni si è distinta in terra asiatica e ha chiuso il terzo posto con 99,6 punti (sul massimo di 100 a disposizione), a pari merito con la giapponese Miho Nonaka. A primeggiare è stata l’ucraina Kazbekova (99,8) appena davanti alla nipponica Ito (99,7). L’azzurra ha incominciato la sessione con uno splendido top flash nel primo blocco e poi ha conquistato di forza anche gli altri tre, utilizzando otto tentativi. Laura Rogora ha invece concluso al 22mo posto con 54,9 punti (2 top, 2 zone alte e 3 zone basse, 3-3-4 tentativi). Giorgia Tesio si è fermata in 29ma posizione con 49,2 punti (1 top, 3 zone alte, 4 zone basse, 2-11-12 tentativi).

Sul fronte maschile, invece, Stefano Ghisolfi si è piazzato 25mo con il punteggio di 39,2 grazie al top raggiunto nel secondo blocco (1 top, 1 zona alta, 4 zone basse, 1-1-12 tentativi). Sono più attardati Filip Schenk (30mo), Marcello Bombardi (45mo) e Giorgio Tomatis (46mo). Il sudcoreano Dohyun Lee svetta con 84,9 davanti al britannico McArthur (84,6) e allo spagnolo Gines Lopez (79).