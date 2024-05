Atletica, Yeman Crippa prova la maratona delle Olimpiadi: “Percorso tosto, c’è una salita al 13,5%”

Yeman Crippa ha testato il percorso della maratona delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il primatista italiano, capace di correre in 2h06:06 a Siviglia lo scorso 18 febbraio, si è recato nella capitale francese per un paio di giorni con l’intento di analizzare il tracciato in vista della gara in programma sabato 10 agosto.

Il trentino si è espresso in questo modo riguardo ai 42,195 km che attraverseranno le strade della metropoli transalpina, con partenza dall’Hotel de Ville e arrivo all’Esplanade des Invalides: “Percorso molto tosto, tutt’altro che piatto: molto si deciderà tra il 28esimo e il 32esimo chilometro, quando c’è una salita lunga seicento metri con pendenze anche del 13,5%, e una successiva discesa altrettanto insidiosa. Bisognerà arrivarci preparati“.

Il profilo altimetrico prevede infatti un dislivello in salita di 436 metri e in discesa di 438 metri. Nei pressi del ventesimo chilometro è previsto un tratto con pendenze al 3-4%, mentre tra il 28mo e il 32mo chilometro si troveranno l’ascesa e la successiva discesa che ha descritto l’azzurro e dove si potrebbe fare la selezione decisiva. Ricordiamo che il 27enne è il Campione d’Europa dei 10.000 metri e che agli ormai imminenti Europei di Roma si cimenterà sulle mezza maratona ed eventualmente anche sulla distanza di cui detiene il titolo continentale.