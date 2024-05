Skateboard, Aquila e Zarattini eliminati nelle qualifiche delle Olympic Qualifier Series

A Shanghai (Cina) è iniziato il primo atto delle Olympic Qualifier Series, l’appuntamento su due atti (il secondo si disputerà tra un mese a Budapest) che assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto concerne lo skateboard. Il programma si è aperto con le qualificazioni del park femminile e dello street maschile. I due azzurri in gara nella giornata odierna sono subito stati eliminati e non torneranno dunque in scena nei prossimi giorni in terra asiatica per disputare le semifinali.

Agustin Lautaro Aquila, attualmente 40mo nella graduatoria di qualificazione olimpica, non è riuscito ad andare oltre al 32mo posto nel turno preliminare (63.89) e non ha superato il taglio. Il giapponese Netsuke primeggia (90.41) davanti agli statunitensi Eaton (88.88) e Huston (87.34), quarto il giapponese Shirai (86.12).

Lucrezia Zarattini, che attualmente occupa il 39mo posto del ranking di ammissione ai Giochi, non è riuscita a superare il turno. L’azzurra ha concluso al 40mo posto tra 42 partecipanti con il punteggio di 23,34. La giapponese Hiraki primeggia con 83,66 davanti all’australiana Trew (81.09) e alle connazionali Hasegawa (79.03) e Kusaki (77.00). Domani toccherà ad Alessandro Mazzara e Alex Sorgente nelle qualifiche del park.