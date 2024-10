Bagnaia risponde da campione! Vince il GP di Thailandia con la pioggia e resta aggrappato al Mondiale. 2° un solido Martin

Nel momento più delicato della stagione, Francesco Bagnaia si esalta in condizioni di pista bagnata al Chang International Circuit di Buriram e vince il Gran Premio di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Nono successo dell’anno per Pecco, che raggiunge quota 27 affermazioni totali in top class (37 contando anche Moto2 e Moto3) e tiene aperta la sfida per il titolo con Jorge Martin.

Il torinese del team factory Ducati si è reso protagonista di una delle migliori gare in carriera, resistendo agli attacchi di Marc Marquez nella prima metà della corsa ed involandosi verso un trionfo in solitaria dopo la caduta del fuoriclasse di Cervera. Una scivolata che ha favorito anche il leader del campionato Martin, salito dal terzo al secondo posto e capace di limitare i danni in chiave iridata.

In una gara caratterizzata da tanti errori e cadute, il podio è stato completato in terza posizione dalla KTM GasGas del debuttante spagnolo Pedro Acosta, autore di una bella rimonta che lo ha proiettato in top3 negli ultimi giri precedendo al traguardo la Ducati VR46 di un acciaccato Fabio Di Giannantonio (4° con una grande progressione) e le KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder.

Da registrare le scivolate di Marc Marquez ed Enea Bastianini, che sono poi ripartiti concludendo rispettivamente in 12ma e 14ma piazza, mentre si sono ritirati i ducatisti italiani Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Con questo risultato, Martin resta leader della generale con un margine di 17 punti su Bagnaia, 98 su Marquez (aritmeticamente fuori dai giochi) e 108 su Bastianini, mentre Binder è sempre quinto a -250 con 6 lunghezze di vantaggio sul rookie Acosta.

CLASSIFICA GP THAILANDIA MOTOGP 2024

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 43’38.108 162.8

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 43’41.013 162.6 2.905

3 16 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 43’41.908 162.5 3.800

4 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 43’42.744 162.5 4.636

5 11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 43’43.640 162.4 5.532

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 43’44.006 162.4 5.898

7 9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 43’46.606 162.2 8.498

8 8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 43’55.780 161.7 17.672

9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 43’56.696 161.6 18.588

10 6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 43’59.271 161.5 21.163

11 5 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 44’00.967 161.4 22.859

12 4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 44’00.359 161.4 22.251

13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 44’02.639 161.2 24.531

14 2 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 44’05.198 161.1 27.090

15 1 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 44’08.978 160.9 30.870

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 44’28.129 159.7 50.021

Non classificati

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 38’55.081 161.4 3 laps

42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 37’15.850 161.3 4 laps

32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 32’10.934 135.8 10 laps

21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 11’53.630 160.8 19 laps

25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 10’18.430 159.0 20 laps

72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 5’11.617 157.8 23 laps