24 Ore di Le Mans 2024, l’entry list completa: ammessi 62 equipaggi, non ci sarà Vettel

FIA e ACO hanno pubblicato l’elenco definitivo dei partecipanti alla prossima 24 Ore di Le Mans, in programma dal 12 al 16 giugno sull’iconico Circuit de la Sarthe. Il quarto evento stagionale del Mondiale Endurance 2024 vedrà la presenza di 62 macchine complessive distribuite nelle tre categorie: 23 Hypercar, 16 LMP2 e 23 LMGT3.

Ammessi ovviamente tutti i 37 equipaggi che prendono parte al WEC, mentre gli altri posti sono stati riservati dagli organizzatori in base ai risultati ottenuti in altri campionati come European Le Mans Series, Le Mans Cup, Asian Le Mans Series e IMSA SportsCar Championship. ACO e FIA hanno inoltre annunciato una short list di cinque riserve, in caso di rinuncia da parte di una o più squadre.

Grande attesa nella classe regina per le tre Ferrari 499P, che proveranno a regalare alla Scuderia di Maranello un clamoroso bis dopo il leggendario trionfo del 2023 nell’edizione del centenario. I due equipaggi “ufficiali” saranno composti da Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen sulla #50 e Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi sulla #51, mentre la #83 di AF Corse verrà condivisa da Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye. Assente Sebastian Vettel, dopo il test che aveva svolto lo scorso marzo con la Porsche.

