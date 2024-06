24 Ore di Le Mans, Antonio Fuoco: “Con la strategia siamo stati perfetti”

Antonio Fuoco ha vinto nella giornata di ieri l’edizione 2024 della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Il calabrese ha ottenuto la prima affermazione nel Mondiale dopo oltre un anno di presenze nella classe regina della serie. L’ex protagonista della FIA F2 ha fatto la differenza insieme a Nicklas Nielsen ed a Miguel Molina, la coppia ha primeggiato con la Ferrari n.50 precedendo la Toyota n. 7 ufficiale.

Il nostro connazionale ha riportato in una nota ufficiale: “Penso che non ci siano stati momenti cruciali in cui abbiamo vinto la 24h Le Mans. Il team ha svolto un ottimo lavoro per essere sempre pronto a battagliare per il successo nel momento del bisogno. Dopo il 2023 avevamo voglia di rivincita come equipaggio della n. 50, una missione non semplice da rispettare”.

Il pilota della Rossa ha continuato: “Nel finale non ho corso io perché eravamo già al limite con il mio tempo di guida. Con la strategia siamo stati perfetti ed abbiamo lavorato al meglio al fine di evitare ogni singolo problema, compreso quello avuto nel finale con la portiera rimasta aperta“. Ricordiamo, infatti, l’avvincente finale con la porta destra dei veicolo aperta e al necessità di una sosta extra da parte della 499P che ha vinto la 24h Le Mans 2024.