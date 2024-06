WEC, Antonio Giovinazzi: “Questa è stata la 24h Le Mans più difficile che io abbia affrontato”

Antonio Giovinazzi ha mostrato la propria gioia al termine della 24h Le Mans 2024, evento più importante per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship. Il pugliese ha colto il terzo posto a poco più di un anno dal trionfo ottenuto lo scorso anno, un risultato ottenuto in coppia con Antonio Fuoco e James Calado.

La 499P n. 51 ha lottato alla pari con i rivali concludendo alle spalle della Toyota n. 7 e della gemella n. 50, presente sul gradino più alto del podio. L’ex pilota di F1 ha concluso in ogni caso alla perfezione al terza 24 Ore Le Mans della propria carriera, la seconda sul podio assoluto

Il nostro connazionale ha affermato poco ai margini di una sfida ricca di emozioni e colpi di scena: “Secondo me questa è stata la 24h Le Mans più difficile che io abbia affrontato. Abbiamo fatto una strategia che poi è cambiata ripetutamente. Siamo stati molto bravi, dobbiamo essere orgogliosi del risultato compiuto. Come nel 2023 siamo anche tornati nella bagarre per il Mondiale, con quattro competizioni alla fine l’obiettivo è contenderci il titolo fino alla conclusione”.

Ferrari ha pagato sul bagnato qualcosa rispetto a Toyota, una sensazione condivisa anche da Antonio: “Sul bagnato il ritmo non era perfetto a differenza dell’asciutto. Sapevamo che la pioggia sarebbe arrivata, sarà importante capire il motivo. La 499P si è confermata come una delle vetture più competitive del lotto in ogni occasione”.

Il FIA World Endurance Championship continuerà la propria stagione in quel di San Paolo a metà luglio. Ferrari torna con prepotenza nella bagarre per il titolo piloti e costruttori, una bagarre da non perdere che ci terrà compagnia fino all’epilogo in Bahrain.