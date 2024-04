Tuffi, Pellacani e Bertocchi chiudono terze alle Super Final di Xi’an

La prima giornata delle Super Final a Xi’an regalano un podio all’Italia. Nell’evento finale della Coppa del Mondo di tuffi, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi riescono a conquistare il podio nel sincro femminile dai tre metri. Un buon terzo posto per le azzurre, che hanno concluso dietro ad Australia e Stati Uniti, in una gara che non ha visto presente la coppia di casa, che non aveva preso parte alle tappe di Berlino e Montreal e quindi non si è qualificata.

Senza le cinesi la vittoria è andata alle australiane Anabelle Smith e Maddison Keeney, che hanno concluso con il punteggio complessivo di 284.67, battendo solo di cinque decimi le americane Kassidy Cook e Sarah Bacon (284.10). Ad essere decisivo è stato l’errore nel triplo e mezzo avanti carpiato delle statunitensi (55.80 contro 64.17 delle australiane) e non è bastato alle americane un eccezionale doppio e mezzo avanti carpiato da 70.20.

Sul podio ci salgono dunque Pellacani e Bertocchi. Le azzurre hanno chiuso terze con il punteggio di 268.92. Dopo gli obbligatori le italiane hanno totalizzato 90.60 punti. Successivamente Pellacani/Bertocchi hanno conquistato 63.00 punti con il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento. Qualche sbavatura di Bertocchi sia nel triplo e mezzo avanti carpiato (59.52) e nel doppio e mezzo indietro carpiato (55.80).

Una gara sicuramente caratterizzata anche dal ritiro delle britanniche Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen, che non sono più tornate sul trampolino dopo i due tuffi obbligatori. Quarta posizione, invece, per le tedesche Jette Muller e Lena Hentschel (254.37).