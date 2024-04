Tuffi, Tocci/Marsaglia quarti nel sincro della Super Final. Italia sesta nel Team Event

La Cina domina la prima giornata della Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Xi’An. A parte il sincro femminile dai tre metri, unica gara senza una coppia cinese, nelle altre è stato un assoluto dominio da parte dei padroni di casa, che si sono imposte in tutte le altre finali.

Nel sincro maschile dai tre metri la vittoria è andata al duo cinese composto da Zongyuan Wang e Daoyi Long, che hanno concluso con il punteggio totale di 475.75. Splendida la prestazione dei due cinesi, che sono riusciti a conquistare 100.32 punti con il quadruplo e mezzo avanti carpiato. Sul podio ci salgono anche i messicani Celaya Hernandez/Olvera Ibarra (420.81) e i britannici Laugher/Harding (403.89).

Proprio a ridosso del podio al quarto posto hanno concluso gli azzurri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia con il punteggio di 391.65. La coppia italiana era seconda dopo gli obbligatori, proteggendo il podio anche dopo la quarta rotazione con un ottimo doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 77.52. Purtroppo c’è stato un errore nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (64.26), mentre hanno poi chiuso con i 78 punti con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato.

Doppietta cinese nelle due gare di sincro dalla piattaforma. In quella maschile successo per Hao Yang e Junjie Lian con 472.92 punti. Secondo posto per i britannici Noah Williams e Thomas Daley, unica altra coppia che è riuscita a superare il muro dei 400 punti (440.37). Terza posizione, invece, per i tedeschi Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk e Timo Barthel (393.08). Ottavi, invece, gli azzurri Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini con 355.35.

Nella gara femminile dai 10 metri, invece, il successo è andato alla coppia formata da Hongchan Quan e Yuxi Chen con 364.85 davanti alle canadesi Kate Miller/Caeli McKay (296.10) e alle ucraine Kseniia Bailo/Sofiia Lyskun (294.92).

La Cina si è poi imposta anche nell’ultima finale, quella del Team Event. La squadra cinese ha concluso con il punteggio complessivo di 500.75 punti, imponendosi sulla Gran Bretagna (456.75) e all’Australia (440.20). L’Italia (Giovanni Tocci, Andreas Sargent Larsen, Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria) ha chiuso sesta (373.40), complici una serie di sbavature e soprattutto il grave errore nel quadruplo e mezzo avanti raggruppato di Giovanni Tocci (49.40).