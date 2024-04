Nuoto, David Popovici batte un colpo nei 200 sl dei campionati nazionali a Otopeni

Ritrovare lo smalto. Il rumeno David Popovici si sta preparando in vista delle Olimpiadi di Parigi e i campionati nazionali di scena a Otopeni sono un test importante. Non viene da un periodo così brillante il super talento rumeno, capace di stupire il mondo nella stagione 2022 con tempi sensazionali sui 100 e nei 200 stile libero. Si pensi al 46.86 e all’1:42.97 nuotati nelle due e quattro vasche (secondo tempo alltime nei 100 sl e terzo alltime nei 200 sl).

Dopo aver vinto l’oro nei 50 sl in 22.27, a 0.11 dal proprio personale, Popovici ha concesso il bis, vincendo i 200 stile libero in 1:45.10. Un crono che vale la settima piazza nel ranking mondiale, ma sopratutto l’evidenza che l’atleta abbia voglia di riprendersi ciò che dai Mondiali di Fukuoka in poi ha un po’ perso.

Tuttavia, il rumeno dovrà fare i conti con un livello nella distanza molto alto. Una graduatoria mondiale guidata dal coreano Sunwoo Hwang in 1:44.40 a precedere i britannici Matthew Richards (1:44.69) e Duncan Scott (1:44.75), l’australiano Maximilian Giuliani (1:44.79), il lituano Danas Rapsys (1:44.96) e il terzo britannico dell’elenco, Thomas Dean (1:45.09).

Appare chiaro che per farsi largo sarà necessario nuotare tempi da 1:44 come minimo e vedremo se Popovici sarà in grado di farlo nelle prossime apparizioni.