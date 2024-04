Sport in tv oggi (mercoledì 3 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, mercoledì 3 aprile, ci aspetta una lunga e intensa giornata di sport con tanti eventi in agenda dal mattino fino a tarda serata. Prosegue l’avventura del Team Retornaz ai Mondiali maschili di curling in Svizzera, con due sfide importanti alla Svezia e all’Olanda per continuare a lottare per la qualificazione alla fase finale a eliminazione diretta.

In evidenza anche il tennis con molti italiani in campo tra gli ATP di Marrakech (Sonego, Berrettini, Fognini e Cobolli) e Houston (Darderi) ed il WTA 500 di Charleston (Cocciaretto contro Azarenka). Da monitorare anche Lucrezia Magistris (nella World Cup di Phuket) alla ricerca del pass olimpico nel sollevamento pesi categoria -59 kg e le Nazionali azzurre femminili di pallamano (con la Francia nelle qualificazioni agli Europei) e hockey su ghiaccio (con la Polonia nel Mondiale divisione 1 gruppo B).

In serata spazio poi agli sport di squadra nell’ambito dei club, con protagonisti calcio (Coppa Italia), volley (playoff di Superlega e A1 femminile), pallanuoto (Champions League) e basket (semifinale di FIBA Europe Cup). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 3 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 3 aprile

9.00 Curling, Mondiale maschile: Italia-Svezia, Svizzera-Nuova Zelanda, Olanda-Canada, Scozia-Repubblica Ceca – Diretta streaming su Curling Channel

13.00 Tennis, ATP Marrakech: ottavi di finale (1° match sul centrale Lorenzo Sonego-Sumit Nagal, 2° match Flavio Cobolli-Pavel Kotov, 3° match Matteo Berrettini-Jaume Munar, 4° match Fabio Fognini-Laslo Djere) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.15) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

13.00 Tennis, ATP Estoril: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.15) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

14.00 Sollevamento pesi, World Cup: gruppo A -59 kg femminile – Diretta streaming su Weightlifting House

14.00 Curling, Mondiale maschile: Germania-Nuova Zelanda, Italia-Olanda, Norvegia-Corea del Sud, Stati Uniti-Giappone – Diretta streaming su Curling Channel

15.00 Hockey su ghiaccio, Mondiale femminile (divisione I-B): Italia-Polonia – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

15.30 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: terza tappa – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

17.00 Tennis, WTA Bogotà: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.15 e dalle 00.45) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now

17.00 Tennis, WTA Charleston: secondo turno (1° match sul campo Althea Gibson Elisabetta Cocciaretto-Victoria Azarenka) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.15 e dalle 00.45) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now

18.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei: Italia-Francia – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

18.00 Basket, FIBA Europe Cup: Bahcesehir Koleji-Varese (ritorno semifinali) – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

19.00 Tennis, ATP Houston: ottavi di finale (2° match sul centrale Luciano Darderi-Francisco Cerundolo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.15 e dalle 00.45) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

19.00 Curling, Mondiale maschile: Repubblica Ceca-Svizzera, Corea del Sud-Canada, Giappone-Scozia, Svezia-Germania – Diretta streaming su Curling Channel; il match Giappone-Scozia verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

20.00 Pallanuoto, Champions League: Brescia-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

20.30 Calcio, Premier League: Arsenal-Luton – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e Now

20.30 Calcio, Premier League: Brentford-Brighton – Nessuna copertura tv/streaming in diretta

20.30 Volley, Superlega: Milano-Perugia (gara-2 semifinali) – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Volley, Superlega: Monza-Trento (gara-2 semifinali) – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e Volleyball World Tv

20.30 Volley femminile, Serie A: Novara-Chieri (gara-3 quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Max, live streaming su Rai Play 3, Sky Go, Now e Volleyball World Tv

21.00 Calcio, Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta (andata semifinale) – Diretta tv su Italia 1 e live streaming su Mediaset Infinity

21.15 Calcio, Premier League: Manchester City-Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Mercoledì 3 aprile

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Franco Nugnes: direttore di Motorsport.com. Conduce: Beatrice Frangione.

19:30 Figure2u Roller Edition con Nicola Marenda. Conduce: Fabrizio Testa.

20:00 Ginnasticomania con Giorgio Citton: Resp. Organizzazione Trofeo di Jesolo. Conduce: Chiara Sani.

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 12a puntata 2024