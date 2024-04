LIVE Cobolli-Kotov, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: lotta per il ranking e per i quarti contro il russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Flavio Cobolli ed il russo Pavel Kotov. Primi assaggi della stagione sulla terra rossa in cui l’emergente azzurro vuole raccogliere i frutti della ricca esperienza nordamericana. Quarto confronto diretto tra i due, secondo a livello ATP, con il toscano impostosi per 3-1 nei trentaduesimi dei recenti Australian Open.

Cobolli, ventiduenne fiorentino, si presenta a questo appuntamento dopo aver lasciato soltanto 5 game al giordano Shelbayh. L’azzurro nella prima parte di stagione ha sacrificato la parentesi sudamericana sul rosso per farsi le ossa sul cemento outdoor nordamericano. Risultati sorprendenti che premiano la scelta del toscano, capace di inanellare i quarti a Montpellier, Delray Beach e gli ottavi ad Acapulco prima di disputare entrambi i Masters 1000. Issatosi fino alla posizione numero 63 del ranking ATP Cobolli potrà ora continuare a risalire affidandosi all’amata terra rossa che a livello Challenger gli ha permesso di irrompere nella top 100.

Dal canto suo Kotov, ventiseienne moscovita, arriva alla sfida di secondo turno dopo aver vinto in due parziali contro il naturalizzato marocchino Benchetrit. Grazie ad un finale di 2023 degno di nota nel quale ha anche raggiunto la finale nel torneo di Stoccolma, il russo si è costruito una classifica tale da poter partecipare alle più importanti kermesse di questa stagione. Tuttavia il suo gioco e la sua stazza fisica sembrano mal conciliarsi con la terra battuta. Occasione dunque da sfruttare per Cobolli.

Il secondo turno dell'ATP 250 di Marrakech (Marocco) tra Flavio Cobolli e Pavel Kotov sarà il secondo incontro sul campo centrale dopo Sonego-Nagal.