LIVE Berrettini-Munar, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: la risalita passa da uno specialista della terra

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Matteo Berrettini e Jaume Munar.

La partita numero 8 della stagione dell’azzurro è un vero e proprio test per il suo tennis. Di fronte c’è il n. 73 del mondo che risponde al nome dello spagnolo Jaume Munar, specialista dell’argilla e indomo lottatore che venderà cara la pelle. In stagione l’iberico vanta 6 vittorie al fronte di 7 sconfitte, ultima quella contro il connazionale classe 2006 Martin Landaluce, dopo aver anche servito per chiudere il set decisivo. Al 1° turno ha superato il francese Luca Van Assche per 7-6, 6-2.

L’azzurro deve ritrovare il suo tennis devastante cammin facendo, dopo aver destato ottimi segnali a Phoenix e a Miami. Al 1° turno ha sconfitto nettamente Alexander Shevchenko, per 6-2, 6-1. Al momento il romano sarebbe al 122° posto del ranking ATP provvisorio, in caso di successo odierno però si isserebbe momentaneamente fino al numero 115. In palio un quarto di finale contro il vincente del 2° turno tra Lorenzo Sonego (4) e Sumit Nagal che altresì seguiremo così come tutti gli italiani impegnati in Marocco.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della partita tra Matteo Berrettini e Jaume Munar, che si articolerà sul Centrale di Marrakech, dalle 13:00, dopo Kotov-Cobolli e Nagal-Sonego.