LIVE Fognini-Djere, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: l’azzurro ci crede contro la tds n.1

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Fabio Fognini e Laslo Djere.

Il serbo è la testa di serie numero 1 del torneo marocchino, non proprio il migliore della categoria come campo di partecipazione. Fognini ha una grande occasione. Innanzitutto ci sono in palio i quarti di finale contro chi uscirà tra Flavio Cobolli e Pavel Kotov. Dopodiché, vincendo, il ligure consoliderebbe la posizione all’interno della top 100 della classifica mondiale, portandosi al 91° posto provvisorio. Nella passata settimana Fognini ha giocato il Challenger di Napoli, arrendendosi agli ottavi di finale contro il giovane francese Arthur Gea. In questo torneo di è qualificato, prima di sconfiggere Hugo Gaston per 6-7, 6-1, 6-4 in oltre due ore e mezzo di gioco.

Djere ha un tennis lineare e articolato, senza particolari difetti ma anche senza un particolare punto forte. Numero 35 del mondo questa settimana, Djere prova a invertire un inizio di stagione non estremamente soddisfacente, fatto di sconfitte al 1° turno dolorose come quella contro Arthur Cazaux agli Australian Open e quella di Buenos Aires contro Andrea Vavassori. Quest’oggi la sensazione è che, con un ligure al massimo si possa fare.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con il match di 2° turno tra Fabio Fognini e Laslo Djere. Si gioca come 4° incontro sul Centrale (dalle 13) dopo Cobolli-Kotov, Sonego-Nagal e Berrettini-Munar.