LIVE Sonego-Nagal, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna il derby con Berrettini

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Lorenzo Sonego e Sumit Nagal.

Debutto sulla terra battuta per Lorenzo Sonego e si tratta di un debutto senza il suo coach e padre putativo Gipo Arbino. Giovedì scorso il torinese ha annunciato una sorprendente separazione dal suo allenatore per cercare di trovare nuovi stimoli in questa seconda parte di carriera. I risultati non sono stati finora eccezionali e l’azzurro è uscito dai primi 60 del mondo: serve una riscossa sull’amata terra battuta.

Dall’altra parte c’è l’indiano Sumit Nagal, entrato per la prima volta in carriera di recente nei primi 100 giocatori del mondo. Nagal al primo turno ha superato Corentin Moutet, dopo che quest’anno si è messo in luce in particolare all’Australian Open raggiungendo il secondo turno dalle qualificazioni e vincendo il Challenger di casa a Chennai. I due si sono affrontati qualche settimana fa sul cemento di Dubai e riuscì a vincere il piemontese 6-4, 5-7, 6-1. Chi vince affronta ai quarti uno tra Berrettini e Munar.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Lorenzo Sonego e Sumit Nagal. Si comincia alle 13.00 sul Campo Centrale Hassan II. Buon divertimento!