LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione con possibili attacchi da lontano. Aggiornamenti dalle 14.30

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione del settentrione della Spagna, giunta ormai alla 63ma edizione.

Si va da Ezpeleta a Altsasu, per un totale di 191 km, assai mossi: il terreno ideale per attacchi da lontano, visti i continui saliscendi e le tante possibilità di imboscate sulle varie salite in agenda, con particolare attenzione al GPM del Lizarrusti (6,4 km con pendenza media del 4,7%), posto a 18 km dall’arrivo.

Come sempre occhi puntati sugli uomini di classifica, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, ma attenzione anche ai “cacciatori” come Alex Aranburu e Isaac del Toro, senza dimenticare il vincitore della frazione di ieri Paul Lapeira e Samuele Battistella, giunto al secondo posto.

il cui via è programmato alle 12.44