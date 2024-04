LIVE Monza-Trento, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gara-2 della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Trento, gara-2 della semifinale della Superlega di volley 2023/2024. In Brianza va in scena il secondo atto della serie tra l’Itas Trentino e la Mint Vero Volley Monza.

Il primo appuntamento di questa semifinale è stato un assolo della formazione dolomitica, che si è imposta davanti ai propri tifosi con il punteggio di 3-0 (27-25, 25-20, 25-22). La squadra di Fabio Soli ha dimostrato di essere la grande favorita per qualificarsi alla finale della SuperLega, venendo trascinata dai suoi molti campioni. Gara-1 ha però dimostrato come Monza sia un avversario duro a morire: i brianzoli sono rimasti in scia fino all’ultimo, sfruttando ogni disattenzione degli avversari.

Quello odierno sarà il quinto scontro di questa stagione tra le due formazioni. Oltre a gara-1 e ai due incontri della regular season, entrambi vinti da Trento, le due squadre si sono affrontate anche nella semifinale della Coppa Italia. In quell’occasione la squadra di Massimo Eccheli ha messo a segno una vera e propria impresa imponendosi 3-2 e volando all’ultimo atto del torneo, poi vinto da Perugia.

Il fischio d’inizio di gara-2 della semifinale della Superlega di volley 2023/2024 tra Mint Vero Volley Monza e Itas Trentino sarà alle 20.30. L’evento sarà visibile su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Monza-Trento, a partire dalle 20.10 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!