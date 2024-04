LIVE Milano-Perugia, Superlega volley 2024 in DIRETTA: gara-2 già fondamentale per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Perugia, match valido per gara-2 di semifinale della Superlega di volley maschile 2023-2024. I play-off sono ormai entrati nel vivo e probabilmente questo è l’accoppiamento più interessante fino a questo momento, Perugia è sulla carta favorita, ma Milano sta vivendo un grande periodo di forma e secondo gli addetti ai lavori potrebbe uscire fuori una serie estremamente equilibrata e combattuta.

Perugia ha dovuto affrontare una stagione con parecchi alti e bassi, a causa anche di alcuni infortuni, i Block Devils sono comunque riusciti a strappare la seconda posizione in regular season e ai quarti di finale si sono sbarazzati senza troppi problemi di Verona con una serie secca (3-0). Milano ha invece concluso il campionato in sesta posizione, ma nelle ultime settimane Piano e compagni sono saliti di colpi, al punto da eliminare Piacenza ai quarti di finale dopo 5 vere e proprie battaglie. La formazione di Lorenzetti, sfruttando anche il fattore casa, è riuscita ad imporsi in gara-1 al termine di un match combattuto (3-1) oggi Milano avrà l’occasione per pareggiare la serie tra le mura amiche. Vi ricordiamo che la vincente di questo match affronterà in finale una tra Trento e Monza.

il match prenderà il via alle ore 20:30!