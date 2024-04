Sport in tv oggi (mercoledì 24 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 24 aprile: in programma il tennis con il torneo combined di Madrid, il volley femminile con la finale di Serie A1, il ciclismo con il Giro di Turchia ed il Giro di Romandia, il curling con i Mondiali di doppio misto, e molto altro.

Si gioca Conegliano-Scandicci, gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile: prosegue l’atto conclusivo che assegna il tricolore, la terza sfida andrà in scena al PalaVerde di Treviso. La formazione toscana ha espugnato la tana delle Pantere in gara-1, ma la corazzata veneta si è prontamente riscattata sabato sera in trasferta. La serie è così in perfetta parità (1-1) al termine di due tie-break roventi: chi vincerà farà uno scatto importante verso il tricolore.

Prima tappa del Giro di Romandia: dopo il prologo di ieri, con la breve cronometro di Payerne, si inizia subito a fare sul serio con la Chateau d’Oex-Fribourg, di 165.7 chilometri, in una giornata in cui non c’è mai un attimo di respiro, con un percorso davvero frastagliato.

Iniziano gli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile: Si alza il sipario a Rimini, la rassegna continentale torna in Italia a distanza di quindici anni dall’edizione di Milano. Ad aprire il programma saranno le qualificazioni senior: si inizierà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.45 circa. L’Italia è inserita nella terza e ultima suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 17.45.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 24 aprile

10.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Norvegia – The Curling Channel

10.00 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni senior, 1a suddivisione – Eurovision Sports

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: 1° turno (3° match dalle 11.00 Darderi-Monfils) – 11.00-21.00 Sky Sport Tennis, 11.00-20.30 Sky Sport Uno, 17.00-23.00 Sky Sport 253, Sky Go, Now, Tennis TV

11.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: 1° turno (1° match alle 11.00 Trevisan-Stephens, 3° match dalle 11.00 Cocciaretto-Linette, 4° match dalle 11.00 Bronzetti-Gracheva, 4° match dalle 11.00, non prima delle 17.00 Errani-Wozniacki) – 11.00-21.00 Sky Sport Tennis, 11.00-20.30 Sky Sport Uno, 17.00-23.00 Sky Sport 253, Sky Go, Now

11.45 Ciclismo, Giro di Turchia: 4a tappa – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

12.00 Pentathlon, Coppa del Mondo Budapest: qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Ciclismo, Giro di Romandia: 1a tappa – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.00 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni senior, 2a suddivisione – Eurovision Sports

15.00 Pentathlon, Coppa del Mondo Budapest: ranking round scherma semifinali femminili – Nessuna copertura tv / streaming

17.45 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni senior, 3a suddivisione con l’Italia – Eurovision Sports

18.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Estonia – The Curling Channel

18.00 Basket, Europe Cup: ritorno finale, Bahcesehir-Chemnitz – YouTube FIBA – The Basketball Channel

19.00 Basket, Eurolega: gara-1 quarti, Monaco-Fenerbahce – DAZN

19.30 Basket femminile, Serie A1: gara-1 quarti, Venezia-Roma – flima.tv

20.00 Pallanuoto, Champions League: Marsiglia-Pro Recco – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Eurovision Sports

20.00 Basket femminile, Serie A1: gara-1 quarti, Schio-San Martino di Lupari – flima.tv

20.00 Basket femminile, Serie A1: gara-1 quarti, Virtus Bologna-Ragusa – flima.tv

20.30 Basket femminile, Serie A1: gara-1 quarti, Campobasso-Sesto San Giovanni – flima.tv

20.30 Volley, SuperLega: gara-3 finale 3° posto, Trentino-Milano – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: gara-3 finale, Conegliano-Scandicci – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, Now, VBTV

21.00 Calcio, Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina – Canale 5, Mediaset Infinity

21.00 Basket, Eurolega: gara-1 quarti, Barcellona-Olympiacos – DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 24 aprile

18.25 Motor News con Giorgio Piola. Conduce: Beatrice Frangione su sport2u.tv

19.30 Figure2u Roller Edition Speciale Van Gogh Skate Experience Ospiti: Marika Kullmann (Vice Presidente FISR), Marta Bravin (Pattinaggio Creativo), Paola Fraschini (Pattinaggio Creativo). Conduce: Fabrizio Testa su sport2u.tv

20.00 Ginnasticomania con Giorgia Villa, Yumin Abbadini e Massimo Contaldo. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv

20.20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 15a puntata 2024: espedienti e magie su sport2u.tv

21.35 Run2u – Il Ritorno del Passatore – 4a Puntata. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv