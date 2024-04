LIVE Conegliano-Scandicci, A1 volley femminile 2024 in DIRETTA: gara-3 può indirizzare la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 3 della finale dei playoff di Serie A1 di volley femminile 2023-2024 tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci. Un PalaVerde gremito come ai tempi della Sisley per assistere alla terza sfida di finale playoff tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci. Dieci, set, tanto spettacolo, emozioni, sorprese: i primi due match hanno regalato tutto questo, ponendo le due formazioni finaliste della serie A1 sullo stesso piano, con un 1-1 che lascia ben sperare anche per gara3.

Scandicci ha sorpreso anche in gara2 per freschezza atletica e per capacità di giocare alla pari e mettere a più riprese in difficoltà la squadra che ha dominato la stagione finora. La squadra toscana ha giocato su livelli elevatissimi e dà l’impressione di poter reggere i ritmi di Conegliano. Qualcosa in più Barbolini chiede a Beatrice Parrocchiale che nel momento cruciale di gara2 è stata meno precisa del solito, o meglio di gara1 e della prima parte della sfida di Firenze, e chiede alle sue centrali, con Carol che solo a sprazzi è riuscita ad essere protagonista e Nwakalor che ha una grande occasione di entrare le giro giusto della Nazionale ma di cui le toscane hanno bisogno soprattutto a muro.

Le toscane hanno perso in gara 2 soprattutto la sfida in ricezione con Ognjenovic che troppo spesso è stata costretta a spostarsi dalla zona ideale per costruire gioco, mentre in casa Conegliano la palla è arrivata più spesso in testa ad una Wolosz che ha sbagliato poco o nulla, favorita anche dalle compagne di squadra. La Prosecco Doc Imoco è arrivata a questa sfida con il fiatone. La quadrupla sfida di Champions ha sicuramente influito sul calo di rendimento di alcune giocatrici, in particolare le due bande statunitensi, Plummero e Robinson, che anche sabato scorso hanno giocato a singhiozzo, costringendo Santarelli ad un tourbillon di cambi insolito per la formazione veneta. In banda si gioca una sfida importante perché se i due posti 4, come è accaduto nel tie break in particolare con Plummer (ma anche con Gennari) riescono a salire di colpi per Scandicci si fa dura.

Lo spettacolo nello spettacolo, poi, è la sfida diretta fra i due opposti che ha raggiunto l’apice sabato scorso. Haak da una parte, con 27 punti e il 39% di positività in attacco, Antropova dall’altra con 34 punti e il 45% di positività in attacco hanno regalato emozioni forti e l’impressione è che anche in gara3 si raggiungeranno grandi numeri, soprattutto se si proseguirà sull’onda dell’equilibrio e si supereranno le due ore di gioco che sembrano ormai il minimo sindacale per queste due squadre. Questi i possibili starting seven con Scandicci che schiererà Ognjenovic in regia, Antropova nel ruolo di opposta, Nwakalor e Carol centrali, Zhu Ting e Herbots in banda con Parrocchiale libero. Conegliano partirà con Wolosz in regia, Haak opposta, le bande Plummer e Robinson-Cook, le centrali Fahr e Lubian e De Gennaro libero

si parte alle ore 20.30!