LIVE Darderi-Monfils, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: match che promette scintille

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Masters 1000 di Madrid tra Luciano Darderi e Gael Monfils.

Esordio molto complicato per l’italo-argentino contro l’istrionico francese, appena fuori dai primi 30 giocatori del mondo, che sulla terra battuta molto veloce della capitale spagnola ben si trova. Monfils, numero 40 del mondo, sta vivendo una seconda giovinezza ed è molto pericoloso per tutti coloro che se lo trovano dalla parte opposta della rete. Quest’anno vanta un ottavo di finale raggiunto a Indian Wells oltre ai sedicesimi di Montecarlo e a Miami, se parliamo dei tre tornei di pari caratura disputati nel 2024.

Darderi ha vinto il suo primo titolo ATP sulla terra di Cordoba e, adesso, si trova a poter giocare direttamente nel tabellone principale tornei come Madrid e Roma, oltre che il Roland Garros. Dopo la grande stagione sud americana, Darderi ha giocato Bucarest, arrendendosi subito a Mariano Navone. A Miami, ha fatto il suo esordio in un torneo di questa caratura, non sfigurando contro Denis Shapovalov e arrendendosi solo 6-4 al 3°. Vincendo oggi, Darderi migliorerebbe la propria miglior classifica, portandosi live al numero 55 delle classifiche ATP.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live di Darderi-Monfils, 1° turno del Masters 1000 di Madrid. Sarà il 3° match sul Manolo Santana, dopo Bouzas-Badosa (dalle 11:00) e Altmaier-Landaluce.