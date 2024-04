LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia vuole infiammare Rimini, Moschettieri a caccia di finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di ginnastica artistica maschile. Si apre la rassegna continentale a Rimini, dove vanno in scena le qualificazioni seniores. Gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per qualificarsi alle varie finali di specialità (otto posto per attrezzo, massimo due per ogni Nazione) e all’atto conclusivo della gara a squadre, ma verranno assegnate anche le medaglie del concorso generale individuale.

Si adotta il format 5-4-3: ogni Nazione schiera cinque atleti, quattro salgono su un attrezzo, soltanto i tre migliori punteggi vengono conteggiati. L’Italia si presenta per difendere il titolo a squadre conquistato dodici mesi fa. La formazione dei padroni sarà la stessa: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati. La sfida sarà soprattutto con Gran Bretagna, Turchia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna. Ci sarà anche Salvatore Maresca come individualista agli anelli.

L’Italia scenderà in pedana alle ore 17.45, impegnata nella terza e ultima suddivisione. I Moschettieri incominceranno la propria avventura alla sbarra. Si incomincerà alle ore 10.00 con la prima suddivisione. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei di ginnastica artistica maschile: cronaca in tempo reale delle qualificazioni seniores, aggiorneremo al termine di ogni rotazione delle prime suddivisioni e poi spazio all’aggiornamento minuto per minuto per non perdersi nulla della gara dell’Italia.