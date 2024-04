LIVE Italia-Estonia, Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: altra sfida da dentro o fuori per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia, match valido per il gruppo A dei Mondiali di curling misto 2024. Ad Ostersund (Svezia) gli azzurri tornano sul ghiaccio per l’ottava volta in una sfida che potrebbe proiettarli verso i playoff di venerdì.

Stefania Constantini e Francesco De Zanna continuano ad impressionare positivamente a suon di vittorie. L’inedita coppia azzurra, dopo aver ceduto all’imbattuta Svizzera nella giornata d’esordio, ha ripreso un solidissimo cammino grazie alle geometrie dell’atleta di Pieve di Cadore coadiuvata dall’ottimo De Zanna. Contro i baltici il duo italiano avrà il compito di chiudere i discorsi qualificazione.

Estonia che si presenterà sul ghiaccio svedese con la coppia composta da Marie Kaldvee ed Harri Lill. Il team nordeuropeo vanta uno score di 3 vittorie e 3 sconfitte e dopo un avvio promettente vede man mano scappar via l’obiettivo qualificazione ai playoff.

La sfida tra Italia ed Estonia, valida per il girone A dei Mondiali di curling misto 2024, inizierà alle 18.00. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su The Curling Channel. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!