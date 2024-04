LIVE Giro di Romandia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione adatta agli scatti nel finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa del Giro di Romandia 2024, breve corsa a tappe che si svolge in Svizzera, in questa settimana che porta sempre più vicini alla stagione dei “Grandi Giri”.

Prima frazione in linea: si va da Chateau d’oex a Friburgo nella Nuitonia, per un totale di 166 chilometri. Percorso mosso con poca pianura, ma di salite vere e proprie non ce ne sono, ad esclusione di quella che terminerà dopo 50 km dalla partenza. Finale nervoso e tappa appunto adatta a quegli sprinter che sapranno mantenere le ruote e le energie dopo una giornata che si potrebbe annunciare scoppiettante o magari a chi possiede lo “sparo” nel finale.

Particolare attenzione da porre quindi su Ethan Hayter, Julian Alaphilippe, Thibau Nys, Alex Aranburu, Dorian Godon e Milan Menten. Senza dimenticare di capire cosa faranno i “Big” della generale.

