LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: scontro diretto determinante per i playoff

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia, match del gruppo A dei Mondiali di curling misto 2024. Ad Ostersund (Svezia) gli azzurri tornano sul ghiaccio per la settima volta contro gli scandinavi per una sfida che potrà segnare il cammino verso l’obiettivo dei playoff. Italia che vanta cinque vittorie ed una sconfitta prima del doppio appuntamento odierno e che in classifica segue soltanto il team della Svizzera.

Stefana Constantini e Francesco De Zanna stanno impressionando positivamente sul ghiaccio svedese. Sconfitti solamente dall’imbattuta coppia elvetica, gli azzurri hanno ripreso il cammino a suon di vittorie battendo nettamente anche il Giappone, valida candidata alla fase ad eliminazione diretta. Con le sue geometrie la venticinquenne di Pieve di Cadore sta guidando un solido e preciso De Zanna.

Norvegia che schiererà Kristin Skalsien e Magnus Nedregotten, e che in classifica occupa la terza posizione con uno score di quattro vittorie e due KO. Sarà dunque uno scontro diretto importantissimo in vista degli attesissimi playoff, con gli scandinavi che in serata affronteranno poi la capolista Svizzera.

La sfida tra Italia e Norvegia, valida per il girone A dei Mondiali di curling misto 2024, inizierà alle 10.00. Sarà possibile seguire il match in streaming su The Curling Channel. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!