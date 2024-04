Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi: orari 24 aprile, tv, ordine di rotazione, italiani in gara

Oggi mercoledì 24 aprile incominciano gli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. Si alza il sipario a Rimini, la rassegna continentale torna in Italia a distanza di quindici anni dall’edizione di Milano. Ad aprire il programma saranno le qualificazioni seniores: si inizierà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.45 circa.

L’Italia è stata inserita nella terza e ultima suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 17.45. I Moschettieri si presenteranno all’appuntamento da Campioni d’Europa in carica e andranno a caccia del pass per la finale di domenica pomeriggio. Al termine del turno preliminare verranno assegnate anche le medaglie del concorso generale individuale.

La squadra sarà composta da Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi (che insegue la qualificazione alla finale alle parallele pari), Mario Macchiati e Marco Lodadio (che, insieme all’individualista Salvatore Maresca, punterà a entrare tra i migliori otto agli anelli).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile oggi (mercoledì 24 aprile). Le qualifiche saranno trasmesse in diretta streaming su Eurovision Sport e potranno essere seguita in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE OGGI

Mercoledì 24 aprile

10.00-13.00 Qualificazioni seniores, prima suddivisione

14.00-17.00 Qualificazioni seniores, seconda suddivisione

17.45-20.45 Qualificazioni seniores, terza suddivisione (con ITALIA)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

SQUADRA SENIORES: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Marco Lodadio.

INDIVIDUALISTA SENIOR: Salvatore Maresca.