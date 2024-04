Sport in tv oggi (giovedì 25 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Da non perdere gli Europei di canottaggio, gli Europei di judo e gli Europei di ginnastica artistica maschile. Da seguire con grande attenzione il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid per gli appassionati di tennis, mentre Perugia e Monza si sfideranno nella gara-3 della finale scudetto di volley maschile.

Il ciclismo propone la seconda tappa del Giro di Romandia e la quinta frazione del Giro di Turchia, oltre al tradizionale GP della Liberazione. Incominciano i tornei di golf della settimana, da non perdere i Mondiali di curling doppio misto e l’Eurolega di basket, oltre a qualche incontro di calcio internazionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 25 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 25 aprile

02.00 GOLF (DP World Tour) – ISPS Handa Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 05.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 05.00)

04.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Squadre e individuali, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 CICLISMO FEMMINILE – Gran Premio della Liberazione (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Last Chance Regatta (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 JUDO (Europei) – Turni preliminari: 48 kg, 52 kg, 57 kg femminile; 60 kg, 66 kg maschile (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Sedicesima giornata: Repubblica Ceca-Svezia, Nuova Zelanda-Corea del Sud, Canada-Australia, Scozia-Cina, USA-Paesi Bassi (diretta streaming su The Curling Channel)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA (Europei maschili) – Qualificazioni juniores, con l’assegnazione del titolo a squadre (diretta streaming su gymtv.online)

10.05 CANOTTAGGIO – Europei, batterie (diretta streaming su worldrowing.com)

10.50 CICLISMO – Giro di Turchia, quinta tappa: Bodrum-Kusadasi (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.30)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Tabilo (ore 11.00), Sonego-Gasquet (secondo match dalle ore 11.00), Arnaldi-O’Connell (secondo match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW). Errani-Haddad Maia (secondo match dalle ore 11.00)

13.00 CICLISMO – Giro di Romandia, seconda tappa: Fribourg-Salvan/Les Marécottes (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

13.10 CICLISMO – Tour de Bretagne, prima tappa: Locmaria Plouzané-Plougonvelin (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 CICLISMO – Gran Premio della Liberazione Under 23 (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SNOOKER – Mondiali, primo turno (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Diciassettesima giornata: Svizzera-Giappone, Francia-Estonia, Spagna-Norvegia, Italia-Germania, Turchia-Danimarca (diretta streaming su The Curling Channel)

14.45 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinali femminili a Budapest (diretta streaming su UIPM Tv)

15.00 BOXE – Europei (diretta streaming sul canale YouTube di EUBC)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Classic of New Orleans, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.30)

17.00 JUDO (Europei) – Final Block: 48 kg, 52 kg, 57 kg femminile; 60 kg, 66 kg maschile (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 17.55; diretta streaming su Rai Play, Judo Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega, finale scudetto) – Gara-3: Perugia-Monza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Diciottesima giornata: Nuova Zelanda-Australia, Canada-USA, Cina-Corea del Sud, Paesi Bassi-Repubblica Ceca, Svezia-Scozia (diretta streaming su The Curling Channel)

18.30 NUOTO PARALIMPICO – Europei (diretta streaming su Rai Play 3)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heerenveen-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

20.15 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-2: Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-2: Real Madrid-Baskonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – G.A. Eagles-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sprint2u con Valentina Trapletti: campionessa del mondo staffetta mista marcia. Conduce: Ferdinando Savarese. su sport2u.tv

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

21:00 Swim2u con Chiara Tarantino. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Nicolangelo Antonicelli. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada. su sport2u.tv