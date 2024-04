LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: ultima sfida del round robin per Constantini e De Zanna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, nona e ultima sfida del round robin per gli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Oestersund in Svezia. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.

L’Italia è aggrappata a un filo ai Mondiali 2024 di curling doppio misto. Le due sconfitte di ieri contro Norvegia ed Estonia hanno infatti seriamente compromesso il cammino della nostra Nazionale sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) e ora per accedere alla fase a eliminazione diretta servirà un incastro davvero molto complicato nell’ultima giornata della fase a gironi. L’Italia è ora quarta in classifica generale con cinque successi e tre vittorie, alle spalle di Norvegia (6-2), Svizzera (6-2) ed Estonia (5-3), davanti al Giappone (5-3). L’Italia è inserita nel gruppo A con Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Svizzera, Turchia. Nell’altro girone, invece, figurano Australia, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Scozia, Svezia, USA. Nelle prime cinque gare l’Italia ha ottenuto cinque vittorie: 5-2 con la Spagna, 10-6 con la Francia, 8-2 con il Giappone, 8-3 contro la Turchia e 9-4 con la Danimarca e tre sconfitte, 4-8 contro la Svizzera, 4-7 con la Norvegia e 6-8 con l’Estonia.

Stefania Constantini e Francesco De Zanna hanno perso gli scontro diretti contro Norvegia, Svizzera ed Estonia. Per accedere al qualification game gli azzurri devono battere la Germania, contestualmente si dovrà sperare in una difficile vittoria della Francia contro l’Estonia e il Giappone non dovrà battere la Svizzera. Con questo incastro la coppia tricolore sarà terza e disputerà il qualification game contro la seconda del gruppo B, verosimilmente il Canada. La Germania, avversaria odierna degli azzurri, arriva a questa sfida dopo aver vinto 6-4 con la Danimarca, 9-5 con la Francia, 7-4 con la Spagna e 8-5 con la Turchia e aver perso 3-9 con la Svizzera, 4-7 con la Norvegia, 5-7 con il Giappone, 2-10 con l’Estonia, senza possibilità di qualificarsi alla seconda fase.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, nona e ultima sfida del round robin per gli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Oestersund in Svezia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.