LIVE Judo, Europei 2024 in DIRETTA: subito Odette Giuffrida, Carlino si gioca le Olimpiadi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La capitale croata si appresta ad accogliere oltre 400 atleti provenienti da 47 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) mettendo in palio inoltre punti importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

La Nazionale italiana sfrutta il contingente massimo di 18 judoka ma dovrà fare a meno di quattro stelle assolute del movimento come Manuel Lombardo, Christian Parlati, Asya Tavano, Assunta Scutto e Alice Bellandi, tutti già proiettati alla preparazione in vista delle Olimpiadi. La punta di diamante della spedizione tricolore diventa dunque Odette Giuffrida, alla ricerca di una medaglia nei -52 kg, ma sono tanti gli outsider azzurri che proveranno ad arrivare fino in fondo. Oggi dalle 10.00 sono in programma le eliminatorie delle categorie 48, 52, 57 kg Femminili e 60, 66 kg Maschili e dalle 17.00 il Final Block.

In chiave qualificazione olimpica oggi è una giornata importante per Angelo Pantano e Andrea Carlino nei 60 kg, Matteo Piras e Matteo Manzi (66 kg). Sorteggio da incubo nei -60 kg per Andrea Carlino e Angelo Pantano, collocati rispettivamente nell’ottavo dello spagnolo n.1 al mondo Garrigos e dell’azero n.2 del seeding Aghayev, ma non è andata benissimo neanche ad Elios Manzi da quinta testa di serie nei -66 kg. Il siciliano rischia infatti di incrociare agli ottavi il temibile russo Abuladze, mentre nelle stessa categoria il #7 Matteo Piras ha una percorso sulla carta più abbordabile fino ad un possibile quarto con il georgiano Margvelashvili.

In campo femminile ammessa direttamente agli ottavi da testa di serie n.8 nei -48 kg, Francesca Milani rischia grosso subito contro l’israeliana Rishony o la portoghese Brito con all’orizzonte un quarto difficile con la n.1 del seeding Nikolic o con la giovane emergente svedese Babulfath. Debutto da non sottovalutare anche per la seconda testa di serie dei -52 kg Odette Giuffrida contro l’indecifrabile russa Borisova, ma la romana vuole giocarsi la semifinale con Pupp o Gneto e soprattutto una possibile finalissima con la grande rivale kosovara Krasniqi. Primo turno di fuoco nei -57 kg per Thauany David Capanni Dias contro la prima testa di serie georgiana Liparteliani (sarebbe ostico anche l’eventuale incontro successivo).

Si parte alle ore 10.00 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano a Zagabria da giovedì 25 a domenica 28 aprile con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!