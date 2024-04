LIVE Perugia-Monza, Superlega volley 2024 in DIRETTA: va in scena gara-3 della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 3 della finale dei playoff di Superlega di pallavolo 2023-2024 tra Mint Monza e Sir Susa Vim Perugia. Perugia per ribadire il suo ruolo di favorita, Monza per “fare” la sorpresa. Al PalaBarton si gioca domani alle 18.00 gara3 della serie di finale dei playoff scudetto di Superlega e l’incertezza regna sovrana.

Finora è stato rispettato il fattore campo in una sfida più equilibrata di quanto si potesse pensare alla vigilia più per merito di una Mint Monza che non finisce di stupire che per demerito della favorita della vigilia di una Perugia che, dopo una buona gara1, ha abbassato le percentuali in alcuni tratti di gara2 ed è stata subito punita dalla squadra di Eccheli, pronta a sfruttare ogni pertugio per entrare nella stanza del trono. Lorenzetti, dopo gara2, ha parlato chiaro: non abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare ma non mancano le buone notizie in casa umbra: per questa ultima volata finale la Sir Susa Vim potrà contare su un Leon che, pur magari non per un periodo prolungato, può assicurare un apporto determinante e proprio aver rinunciato alla sua presenza in campo nella seconda parte del tie break a Monza è stata una scelta non del tutto azzeccata dal tecnico umbro.

Perugia, in gara1, ha fatto dell’efficacia al servizio e in attacco i suoi punti di forza focali per riuscire a piegare la resistenza dei rivali. Domani gli umbri dovranno ritrovare la stessa efficacia e una maggiore continuità per tornare a mettere in difficoltà una Mint che non molla mai e lo aveva già dimostrato nei turni precedenti eliminando in sequenza le sue finaliste scudetto dello scorso anno, Civitanova e Perugia. Monza nella sfida casalinga di domenica ha insistito nella scelta di schierare i tre Martelli ricevitori (ripudiata in corsa in gara1 con l’inserimento dell’opposto di ruolo Szwarc, capace di cambiare il volto del match che si stava incanalando sui binari giusti per gli umbri) ed Eccheli ha avuto ragione perché Monza ha vinto la sfida in ricezione e anche quella a muro. Stephen Maar, elemento chiave della Mint, ha giocato un match straordinario in attacco (69%) e anche a muro, pagando dazio, unico fra i ricettori brianzoli, in ricezione con il 29%.

Tutto lascia pensare che anche in gara3 Eccheli si affiderà a questo schema ormai consolidato che, dopo aver mandato in tilt l’Itas, sta dando tanto fastidio anche alla formazione umbra. Si gioca alle 18.00 a Perugia. Perugia scenderà in campo con Giannelli in regia, Ben Tara opposto, i centrali Russo e Flavio Gualberto al centro, Plontnytskyi e Semeniuk in banda e Colaci libero. Eccheli risponderà con Fernando Cachopa in regia, l’opposto Loeppky, i centrali Di Martino e Galassi, le bande Maar e Takahashi con Gaggini libero.

