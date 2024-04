Sonego-Gasquet oggi in tv, orario ATP Madrid 2024: programma, precedenti, streaming

Jannik Sinner è il numero 1 del seeding del torneo di singolare dell’ATP Masters 1000 di Madrid, e per questo motivo usufruirà di un bye al primo turno: l’azzurro, inserito nella parte alta del main draw, attende di conoscere il nome del proprio avversario, che uscirà dal match del primo turno tra l’altro azzurro Lorenzo Sonego ed il qualificato transalpino Richard Gasquet.

La sfida tra Sonego e Gasquet si giocherà sull’Arantxa Sanchez Stadium e sarà il secondo match dalle ore 11.00 dopo il confronto tra la croata Donna Vekic e l’ellenica Maria Sakkari: si tratterà del terzo confronto tra i due, anche se entrambi i precedenti (1-1) risalgono al 2018. Nel secondo turno degli Australian Open vinse Richard Gasquet in tre set, mentre negli ottavi a Budapest si impose Lorenzo Sonego in due partite.

La diretta tv della seconda giornata del torneo ATP Masters 1000 Madrid 2024 di tennis sarà affidata a dalle 11.00 alle 21.00 a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle 20.00 alle 23.00 anche a Sky Sport 251), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match di Lorenzo Sonego, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MADRID 2024

Giovedì 25 aprile – Arantxa Sanchez Stadium

Dalle ore 11.00

Donna Vekic (Croazia) – Maria Sakkari (Grecia, 5)

A seguire

Lorenzo Sonego (Italia) – Richard Gasquet (Francia, Q) – Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MADRID 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11.00 alle 21.00 Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 20.00 alle 23.00 anche Sky Sport 251).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta live testuale: per il match di Lorenzo Sonego su OA Sport.