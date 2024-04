LIVE Arnaldi-O’Connell, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: chi vince trova Medvedev. Cambiale in scadenza per il ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP Masters 100 di Madrid tra Matteo Arnaldi e Christopher O’Connell.

Dopo l’ottimo quarto di finale di Barcellona, torneo in cui era stato praticamente eliminato al 2° turno da Sebastian Baez, Matteo Arnaldi gioca per la seconda volta il tabellone principale del 1000 di Madrid. Nella passata edizione il ligure si qualificò in scioltezza, prima di battere al 1° turno Benoit Paire (prima vittoria in un Masters 1000) e poi estromise addirittura l’allora numero 4 del mondo Casper Ruud. In quell’occasione, si presentò al grande pubblico, facendo subito capire il potenziale che avrebbe potuto mettere a disposizione del tennis italiano.

Norvegese (campione in Catalogna) che è stato anche l’ultimo giocatore affrontato da Arnaldi, venerdì scorso, quando è stato battuto per 6-4, 6-3. Si tratta solo di mantenere i piedi per terra, e di godersi ogni step di questo percorso sin qui entusiasmante, che porterà Arnaldi sicuramente ancora più su nella classifica ATP. Questa settimana il ligure è numero 36 del mondo, ed ha i 61 punti del 3° turno ottenuto nel 2023 in scadenza. Tuttavia, vincendo si attesterebbe live in 35ª posizione mondiale.

Di fronte, un avversario che ha dato filo da torcere anche a Jannik Sinner a Miami quest’anno. L’australiano era al comando del 1° set, in vantaggio anche di 4-2, prima di subire il perentorio ritorno del campione degli Australian Open, che ha chiuso per 6-4, 6-1 la pratica ottavi di finale in Florida. Sulla terra, non si esprime al massimo, ma a Madrid si tratta di una superficie più veloce del normale che, insieme all’altura, rendono molto veloci i rettangoli di argilla. Ciò, chiaramente, favorisce in teoria anche Arnaldi, che spera di raggiungere Daniil Medvedev al 2° turno.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP Masters 100 di Madrid tra Matteo Arnaldi e Christopher O’Connell. Il match seguirà quello tra Flavio Cobolli e Alejandro Tabilo.