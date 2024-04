LIVE Giro di Romandia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita esigente, primo scontro diretto tra i big

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro di Romandia 2024. Primo arrivo in salita di quest’edizione in quel di Salvan/Les Marécottes, con i big chiamati allo scontro diretto. Tappa lunga, centosettanta chilometri dalla partenza di Fribourg al traguardo, e che promette spettacolo.

Prima metà di frazione che non prevede sostanziali difficoltà altimetriche, anche se sarà un continuo mangia e bevi lungo strade strette e molto tortuose. Da non sottovalutare assolutamente quindi, anche se si entrerà nel vivo dal chilometro ottanta in poi. Dopo un primo tratto a pendenze abbastanza morbide, la salita vera e propria che porta al Col de Les Mosses inizierà a 13,4 chilometri dalla vetta. Pendenza media del 4,1%, ma è un’ascesa a gradoni che presenta diversi tratti in doppia cifra. Dallo scollinamento una lunghissima discesa attenderà i corridori, che poi arriveranno nella vallata che gli condurrà all’erta conclusiva. L’ultima salita di giornata che porta a Les Marécottes misura 7,8 km, e presenta una pendenza media del 7,3%, con picchi del 16% proprio negli ultimi chilometri, dove si potrebbe fare la vera differenza.

Dopo che la frazione di ieri prometteva tanto e ha regalato poco, oggi non ci si può più nascondere, e chi vuole vincere la generale dovrà iniziare ad attaccare. Una classifica ancora molto stretta, e difficilmente la maglia di leader alla fine della tappa sarà ancora sulle spalle di Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Il principale favorito sarà lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates), con la squadra emiratina che può fare affidamento anche su Sivakov, McNulty e Christen, tutti corridori che vanno molto forte in salita. Particolarmente brillante in questo periodo Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), con anche Egan Bernal (INEOS) che ha fatto vedere una buonissima gamba alla Liegi. Sono veramente tanti i nomi che possono recitare un ruolo da protagonista, partendo da Julian Alaphilippe per arrivare a Lenny Martinez, passando da Adam Yates ed Enric Mas. Ci sarà anche l’Italia, con grande curiosità per vedere all’opera Damiano Caruso e il primo vero test per Giulio Ciccone.

seconda tappa del Giro di Romandia 2024, con 170,5 chilometri da percorrere dalla partenza di Fribourg all'arrivo sulla cima della salita a Salvan/Les Marécottes.