Cobolli-Tabilo oggi in tv, orario ATP Madrid 2024: programma, precedenti, streaming

Oggi, giovedì 25 aprile, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola il tennista romano affronterà il cileno Alejandro Tabilo (n.38 del ranking) e sarà una partita complicata. Non sta vivendo un grande momento il classe 2001 del Bel Paese e la netta sconfitta al primo turno del torneo di Barcellona contro un Rafa Nadal tutt’altro che convincente ha posto l’accento sul periodo negativo.

Servirà invertire la tendenza, ma dall’altra parte del campo c’è un avversario in ascesa. Raggiunto il best ranking questa settimana grazie alla semifinale nel torneo di Bucarest (Romania), il mancino sudamericano è un giocatore che sulla terra sa esprimersi al meglio, ricordando anche la Finale di quest’anno nel torneo di casa di Santiago, persa contro l’argentino Sebastian Baez.

Fondamentale per Cobolli sarà avere un rendimento al servizio convincente, in modo da comandare lo scambio e cercare l’anticipo specialmente dal lato del dritto per mettere in difficoltà sul rovescio Tabilo. Nello stesso tempo, il nostro portacolori dovrà fare particolare attenzione alle rotazioni mancine che il rivale sarà in grado di mettere sul campo.

PRECEDENTI COBOLLI-TABILO

I due giocatori non si sono mai incontrati. Per questo, entrambi dovranno trovare le soluzioni nel corso della partita, non potendo sapere esattamente cosa aspettarsi dall’altro.

La partita tra Flavio Cobolli e Alejandro Tabilo, valida per il primo turno del Masters1000 di Madrid, sarà la prima a partire dalle 11.00 sul campo-6 e trasmessa in diretta e in esclusiva televisiva dai canali di Sky Sport. Il palinsesto odierno prevede la copertura su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 21.00 e su Sky Sport 251 dalle 20.00 alle 23.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-TABILO ATP MADRID 2024 OGGI

Giovedì 25 aprile

Court 6 – Ore 11:00

1. Alejandro Tabilo CHI vs Flavio Cobolli ITA

2. Christopher O’Connell AUS vs Matteo Arnaldi ITA

3. Yannick Hanfmann GER vs Jakub Mensik CZE

4. [Q] Aleksandar Kovacevic USA vs [Q] Hamad Medjedovic SRB

PROGRAMMA COBOLLI-TABILO ATP MADRID 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport