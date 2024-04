LIVE Cobolli-Tabilo, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: l’azzurro ha bisogno di tornare a fare risultati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Alejandro Tabilo.

Esordio veramente ostico per il romano, che gioca per la prima volta il torneo di Madrid in tabellone principale ed è alla quarta partecipazione in un torneo di questa caratura. Cobolli è virtualmente numero 60 del mondo, in caso di vittoria scalerebbe un paio di posizioni issandosi a numero 58, non lontano da Luciano Darderi (55°). Già sicuro di giocare direttamente in tabellone principale il Masters 1000 di casa al Foro Italico, Flavio vuole accumulare esperienza a questi livelli, dopo l’appagante ma sfortunata apparizione sul Centrale di Barcellona contro Rafa Nadal.

Il mancino cileno gioca sui suoi campi preferiti, almeno sulla carta. Dotato di un potente e preciso servizio e di colpi da fondo campo molto solidi ed efficaci, è ormai stabilmente dentro la top 50 della classifica mondiale. A dire la verità, Tabilo è virtualmente numero 34 del mondo, con l’obiettivo concreto di essere testa di serie al Roland Garros. Potremmo quasi definirlo come “rivelazione del 2024” fin qui, non che fosse sconosciuto prima di questa stagione.

Non ci sono precedenti nel circuito maggiore tra i due. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Alejandro Tabilo, che prenderà il via alle 11:00!