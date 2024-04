LIVE Sonego-Gasquet, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: in palio Sinner al 2° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Sonego ed il francese Richard Gasquet. Terzo confronto diretto tra i due, con il veterano transalpino che nel 2018 si impose senza perdere set sia agli Australian Open che sulla terra rossa di Budapest. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno Jannik Sinner, testa di serie numero uno del torneo dopo il forfait di Novak Djokovic.

Sonego, ventinovenne torinese, si presenta all’appuntamento madrileno dopo l’inatteso KO al primo turno di Bucarest in cui ha lasciato strada all’astro nascente brasiliano Fonseca. Stagione povera di sorrisi finora per il piemontese, che non ha mai ottenuto due vittorie consecutive nello stesso torneo. Baciato dalla fortuna a Montecarlo, ha sfruttato il ripescaggio per issarsi fino agli ottavi di finale, prima della sconfitta contro il francese Humbert.

Dal canto suo Gasquet, trentottenne di Beziers, sta cercando di onorare al meglio la stagione che potrebbe condurlo al ritiro. Uscito dalla top 100 il francese con umiltà ha partecipato ad alcuni Challenger, giungendo in finale a Manama ed ai quarti di finale a Murcia. Nella capitale iberica ha superato di slancio il tabellone di qualificazione battendo in due set prima l’azzurro Napolitano, poi il croato Ajdukovic.

La sfida di primo turno tra Lorenzo Sonego ed il transalpino Richard Gasquet sarà il secondo incontro sull’Arantxa Sanchez Stadium a partire dalle 11.00 dopo il match femminile tra la croata Vekic e la greca Sakkari. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’evento. Buon divertimento e buon tennis a tutti!