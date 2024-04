Sport in tv oggi (domenica 14 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 14 aprile: in programma il tennis con le finali dell’ATP di Montecarlo, il volley con le semifinali di SuperLega, i motori con MotoGP e Motocross, il ciclismo con l’Amstel Gold Race, il rugby femminile con Francia-Italia del Sei Nazioni, la pallanuoto con la finale di Coppa Italia tra Pro Recco e Brescia, e molto altro.

Per la terza giornata del Sei Nazioni 2024, la Nazionale italiana di rugby femminile scenderà in campo, in trasferta, allo Stade Jean Bouin di Parigi contro le padrone di casa della Francia: il match si giocherà a partire dalle ore 13.30.

Si terrà alla Piscina “M. Paganuzzi” di Genova, impianto di casa del Quinto, l’ultimo atto della Final Eight della Coppa Italia 2023-2024 di pallanuoto maschile: a partire dalle ore 15.45, si contenderanno il trofeo Brescia e Pro Recco.

Le finali del Rolex Monte-Carlo Masters 2024 di tennis, l’unico torneo di categoria ATP Masters 1000 non obbligatorio del calendario, si disputeranno oggi, domenica 14 aprile: l’ultimo atto di singolare, tra l’ellenico Stefanos Tsitsipas ed il norvegese Casper Ruud, scatterà non prima delle ore 15.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 14 aprile

09.30 Canottaggio, Coppa del Mondo Varese: 3a giornata – 10.50 Rai Play 3, dalle 11.45 Rai Sport HD

10.00 Ciclismo femminile, Amstel Gold Race – 13.00 Eurosport 1, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play

10.45 Ciclismo, Amstel Gold Race – 14.30 Eurosport 1 HD, Rai Sport HD poi dalle 15.00 Rai 2 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play

12.00 ATP Montecarlo: finale doppio, Melo/Zverev-Gille/Vliegen – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

12.30 Calcio, Serie A: Napoli-Frosinone – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

13.15 Motocross, GP Trentino: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

13.30 Rugby femminile, Sei Nazioni: Francia-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, canale YouTube Sky Sport

13.30 Rugby, Challenge Cup: ottavi di finale, Benetton-Connacht – EPCR TV

14.00 Badminton, Europei: finali – Badminton Europe TV

14.15 Motocross, GP Trentino: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

14.30 Tiro a segno, Preolimpico Rio: Finale pistola 10 metri femminile – YouTube ISSF

Non prima delle 15.00 Tennis, ATP Montecarlo: finale, Ruud-Tsitsipas – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Milan – DAZN, ZONA DAZN

15.30 Rugby, Serie A élite maschile: Femi-CZ Rovigo – Rangers Vicenza – DAZN

15.30 Rugby, Serie A élite maschile: Fiamme Oro Rugby – Rugby Viadana – DAZN

15.45 Pallanuoto, Coppa Italia: finale, Brescia-Pro Recco – Rai Sport HD, Rai Play

16.00 Tiro a segno, Preolimpico Rio: Finale pistola 10 metri maschile – YouTube ISSF

16.10 Motocross, GP Trentino: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD Rai Play 3, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

16.40-16.50 MotoGP, GP Americhe: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

17.00 Volley, SuperLega: Padova- Piacenza – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Treviso-Milano – DAZN

17.10 Motocross, GP Trentino: MXGP, gara 2 – Eurosport 2 HD, RaiSport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

18.00 Volley, SuperLega: Trentino-Monza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Cisterna – VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Udinese-Roma – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-San Martino – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Roma-Brixia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Milano – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Virtus Bologna – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Faenza – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Battipaglia – flima.tv

18.00 Moto3, GP Americhe: gara (14 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Brindisi – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Cremona – DAZN

19.00 Basket, Serie A: Brescia-Venezia – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

19.15 Moto2, GP Americhe: gara (16 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

19.30 Basket, Serie A: Napoli-Sassari – DAZN

20.00 Basket, Serie A: Scafati-Varese – DAZN

20.30 Scacchi, Torneo dei Candidati, 9a giornata – YouTube FIDE, chess.com

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Cagliari – DAZN, ZONA DAZN

21.00 MotoGP, GP Americhe: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it