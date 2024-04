LIVE Moto2, GP Americhe 2024 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la domenica di Austin in tv/streaming

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe 2024, terzo appuntamento del Mondiale di Moto2. Sullo spettacolare tracciato di Austin, in Texas, assisteremo a una gara che si preannuncia altamente spettacolare in cui i piloti saranno costretti a tirar fuori tutto quello che hanno per fare la differenza e prevalere.

Nell qualifiche di ieri Aron Canet si è confermato al vertice anche nelle qualifiche di questo appuntamento, precedendo Fermin Aldeguer, Sergio Garcia e Albert Arenas in una top-4 tutta spagnola. Vedremo se questa prevalenza nella gara odierna sarà confermata o se la gestione delle gomme andrà ad alterare gli equilibri.

Tornando al time-attack, il migliore degli italiani è stato un po’ a sorpresa Dennis Foggia, buon 7° a quattro decimi dalla testa, mentre hanno deluso anche a causa di una caduta in Q2 Tony Arbolino 11° e Celestino Vietti 15°. Si spera che in gara ci sia la risalita di quest’ultimi due, specie il lombardo che in passato ha dimostrato di andar forte in Texas.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP delle Americhe 2024, terzo appuntamento del Mondiale di Moto2: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara inizierà a partire dalle 19.15 italiane. Buon divertimento!