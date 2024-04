LIVE Pro Recco-AN Brescia, Finale Coppa Italia pallanuoto 2024 in DIRETTA: grande sfida per il primo trofeo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pro Recco-AN Brescia, Finale Coppa Italia pallanuoto 2024

La finale della Coppa Italia UnipolSai vedrà per la decima volta lo scontro tra Pro Recco e AN Brescia, evento che vedrà il suo culmine alla Sciorba di Genova. Pro Recco ha superato la RN Savona con il punteggio di 18-12 e, in qualità di detentore, punta al diciottesimo titolo, che sarebbe anche l’undicesimo consecutivo. I campioni d’Italia e d’Europa hanno visto segnare nove dei loro giocatori di movimento in una partita dominata senza incertezze.

Dall’altra parte, l’AN Brescia ha ottenuto la vittoria contro il CC Ortigia per 10-9, decisiva la rete di Del Basso a tre minuti dal termine, in un incontro in cui, nonostante un vantaggio di tre gol, i lombardi sono stati raggiunti sul 9-9 grazie alla tripletta di Cassia. I biancoazzurri, campioni nel 2012, ritornano a giocarsi la finale dopo due anni, in questa trentaduesima edizione del torneo che assegna il primo titolo stagionale ai club.

Pro Recco-AN Brescia, Finale Coppa Italia pallanuoto 2024. Inizio alle ore 15:45.