LIVE MotoGP, GP Americhe 2024 in DIRETTA: Martin favorito, Bagnaia per il podio

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio delle Americhe 2024, terzo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il COTA di Austin, uno dei circuiti più impegnativi e spettacolari del calendario, si appresta ad ospitare una gara che si preannuncia molto interessante e con diverse incognite tutte da scoprire.

Dopo aver disputato un sabato semplicemente perfetto, il favorito per la vittoria odierna non può che essere Maverick Viñales. Lo spagnolo dell’Aprilia, in pole position, ha dominato la Sprint con un passo impressionante ed è sicuramente l’uomo da battere anche nella gara lunga nonostante i punti interrogativi legati alla tenuta delle gomme nella seconda parte del GP.

Gli avversari più temibili di Viñales sembrano i connazionali spagnoli Marc Marquez e Jorge Martin, rispettivamente 2° e 3° nella Sprint, ma attenzione anche al talento cristallino del rookie Pedro Acosta con la GasGas. Fari puntati infine sui ducatisti ufficiali Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, chiamati al riscatto dopo una prestazione opaca nella manche breve.

Si comincia alle ore 16.40 con il breve warm-up di dieci minuti, mentre la partenza della gara di MotoGP a Austin è prevista alle ore 21.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della corsa al titolo: buon divertimento!