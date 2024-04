Francia-Italia oggi in tv, orario Sei Nazioni rugby femminile 2024: programma, streaming, formazioni

Per la terza giornata del Sei Nazioni 2024, la Nazionale italiana di rugby femminile scenderà in campo, in trasferta, allo Stade Jean Bouin di Parigi contro le padrone di casa della Francia: oggi, domenica 14 aprile, il match si giocherà a partire dalle ore 13.30.

Il capo allenatore dell’Italia, Nanni Raineri, conferma la linea dei trequarti, mentre deve effettuare dei cambiamenti in mischia, anche a causa delle assenze forzate di Sgorbini e Turani, infortunatesi durante l’incontro vinto in Irlanda.

Indisponibile anche Elisa Giordano, che sta proseguendo nel suo percorso di recupero dall’infortunio al muscolo gastrocnemio: la capitana azzurra sarà Sofia Stefan, che festeggerà la presenza numero 85 con la maglia della Nazionale. Partirà dalla panchina, invece, Lucia Gai, che salirà a quota 98 caps in caso di ingresso in campo.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby femminile la diretta tv del match Francia-Italia sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, e sul canale YouTube di Sky Sport, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FRANCIA-ITALIA RUGBY FEMMINILE

Domenica 14 aprile – Stade Jean Bouin (Parigi)



Ore 13.30: Francia-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, canale YouTube Sky Sport

PROGRAMMA FRANCIA- ITALIA RUGBY FEMMINILE : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now, canale YouTube Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA RUGBY FEMMINILE

Francia: 15 Emilie Boulard, 14 Marine Menager, 13 Nassira Konde, 12 Gabrielle Vernier, 11 Mélissande Llorens, 10 Lina Queyroi, 9 Pauline Bourdon Sansus, 8 Romane Menager, 7 Emeline Gros, 6 Charlotte Escudero, 5 Madoussou Fall, 4 Manae Feleu (c), 3 Assia Khalfaoui, 2 Agathe Sochat, 1 Annaelle Deshayes. A disposizione: 16 Élisa Riffonneau, 17 Ambre Mwayembe, 18 Clara Joyeux, 19 Gaëlle Hermet, 20 Teani Feleu, 21 Alexandra Chambon, 22 Lina Tuy, 23 Morgane Bourgeois.

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Beatrice Rigoni, 12 Emma Stevanin, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan (c), 8 Ilaria Arrighetti, 7 Isabella Locatelli, 6 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Emanuela Stecca, 18 Lucia Gai, 19 Alessia Pilani, 20 Beatrice Rigoni, 21 Alessandra Frangipani, 22 Francesca Granzotto, 23 Beatrice Capomaggi.